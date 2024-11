ARBITRI, TRENTALANGE SI CANDIDA ALLA PRESIDENZA DELL'AIA

Alfredo Trentalange si candida ufficialmente alla presidenza dell'Associazione Italiana Arbitri: le elezioni sono in programma il prossimo 14 dicembre. Trantalange, ex arbitro, è già stato alla guida dell'Aia dal febbraio 2021 a dicembre 2022. "Cari Colleghi, cari Amici - scrive Trentalange - ho deciso di candidarmi alla presidenza dell'Aia. Lo faccio con la gioia e l'entusiasmo che ogni arbitro ha quando scende in campo. Lo faccio insieme ad una squadra competente ed appassionata, con tante idee che ci consentiranno di rendere migliore la nostra associazione: un'Aia solida, concreta, libera, un posto che tutti devono poter chiamare casa".