Arbitri Serie B, Frosinone-Modena ad Arena

L'Aia ha reso noto gli arbitri designati per la 12/a giornata di Serie B, in programma sabato 8 novembre alle 15.00. Queste le designazioni: Spezia - Bari (07/11, ore 20.30) arbitro Calzavara; Empoli-Catanzaro arbitro Galipò; Frosinone-Modena arbitro Arena; Mantova-Padova Tremolada; Reggiana-Entella arbitro Piccinini; Sudtirol-Carrarese arbitro Turrini; Juve Stabia-Palermo (ore 17.15) arbitro Marchetti; Venezia-Sampdoria (ore 19.30) arbitro Allegretta; Cesena-Avellino (09/11, ore 15) arbitro Maresca; Pescara-Monza (09/11, ore 17.15) arbitro Pairetto.