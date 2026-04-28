Arbitri: respinto il ricorso, Zappi decade da presidente dell'Aia

"Spero nell'ultimo giudice della Giustizia sportiva e poi valuteremo, ma spero di no, anche l'adozione di ulteriori passaggi perché credo che lo meritino 115 anni di storia dell'associazione - aveva detto Zappi all'uscita dell' udienza presso il collegio di Garanzia presso il Coni - Come ben noto a livello sportivo oggi è il grado che ci porterà la definitività in ambito sportivo. Valuteremo semmai le motivazioni della sentenza per provare a immaginare a verificare se ci possono essere ulteriori margini di impugnabilità e arrivare, eventualmente, anche a un livello risarcitorio". E ancora: "Quello che mi ha ferito e mi amareggiato di più è sentire e descrivere una persona, un uomo come me come abusante delle proprie funzioni e sleale, come violante l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva. Questa per me è una ferita. Sentirmi accusato e condannato, peraltro 13 mesi, quello che per l'Aia e per il sistema federale significa un ergastolo dirigenziale, credo che sia anche un tema di sproporzione della pena - ha spiegato - Ho sentito dire che io ho pressato degli organi tecnici per farli dimettere. In realtà io volevo solamente attuare un progetto tecnico e per arrivare a questo in maniera concordata ho acquisito delle manifestazioni di interesse una disponibilità formale al cambio di ruolo", ha aggiunto.