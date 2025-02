Antonini: "Voglio Trapani in B e sogno da presidente della Lazio"

"Io presidente della Lazio? Spero che prima o poi si possa realizzare, ma non significa che io sarò il prossimo presidente della Lazio, anche perché c'è già un grande presidente che non ha la minima intenzione di cedere e quando si fa una compravendita bisogna essere in due". Così Valerio Antonini, presidente di Trapani Calcio e Trapani Shark Basket, ha parlato a Extatime - Radio 1 Rai. Se ha mai parlato direttamente con Lotito di un'eventuale cessione del club. "Ne abbiamo parlato simpaticamente, anche perché è un tasto che difficilmente tocca e bisogna avere l'abilità di non essere invadenti nella discussione. Però, certamente una battuta gliela ho fatta l'ho fatta . Lui oggi ha una valutazione della Lazio che secondo me è fuori mercato - ha aggiunto - se valuti Formello 300 milioni di euro è inutile parlarne. Io penso che sia arrivato per lui il momento di cominciare a ragionare sul futuro anche perché è brutto lavorare in un ambiente in cui c'è una stragrande maggioranza del tifo che non ti vuole più. D'altronde, credo che i presidenti lo facciano anche per avere un riscontro positivo. Se tu non ce l'hai credo sia arrivato il momento di fare dei ragionamenti". "Guarda De Laurentiis a Napoli: ha una città che comunque lo adora, ha vinto uno scudetto e probabilmente ne vincerà un secondo, fa investimenti… è vero che vende, ma è un presidente che i soldi li reinveste e lo fa nell'interesse del club. Credo che oggi ci sia un enorme differenza fra la simpatia che riscontra De Laurentiis e quella che riscontra Lotito. Credo che Claudio - da uomo intelligentissimo qual è - dovrebbe riflettere sul cambiare completamente strategia comunicativa e anche di atteggiamenti nel calciomercato: la figura che è stata appena fatta su Casadei è clamorosa: se te lo ruba il Torino vuol dire che sei proprio ridotto male…non perché il Torino non possa comprare un giocatore, ma se un giocatore preferisce andare a Torino piuttosto che a Roma, alla Lazio, c'è qualche problema", ha detto. Sull'obiettivo stagionale di Trapani calcio. "Il fatto di essere in semifinale di Coppa Italia, che consentirebbe di andare ai Play off come testa di serie, ci da grandi speranze. La squadra è stata enormemente rinforzata rispetto a prima e quindi l'obiettivo è e rimane quello di inizio stagione, ossia la promozione in serie B", ha concluso.