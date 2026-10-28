Ansa: calciatori e allenatori pronti ad annunciare la candidatura di Galliani per la presidenza Figc

L'associazione dei calciatori e quella degli allenatori candideranno Adriano Galliani alle presidenza della Federcalcio. L'annuncio di Aic e Aiac è atteso in un comunicato previsto per domani, giovedì 29 ottobre. Il quorum delle firme per formalizzare la candidatura sarebbe già stato raggiunto. Lo riferisce l'Ansa. Nei giorni scorsi le due associazioni guidate da Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri si erano dette intenzionate a seguire la scelta della Serie A.
Dal canto suo, sempre domani Giovanni Malagò annuncerà di aver raggiunto il quorum (11 firme su 20 grazie al Como) della Lega di serie A per la sua candidatura alla presidenza della stessa Figc.
Sono queste le ultime indiscrezioni nella sfida per la presidenza, a pochi giorni dalla deadline, fissata per il 4 novembre, per depositare le candidature in vista delle elezioni federali che si terranno il 14 dicembre a Roma. Con la firma in arrivo del club lariano, l'attuale commissario della Figc può infatti contare sul sostegno della massima serie.
Secondo quanto riporta LaPresse, nella giornata odierna si è svolto un incontro telefonico tra le quattro Leghe di Serie A, Serie B, LegaPro e Lnd per cercare di trovare una quadra in vista delle prossime elezioni federali e verificare una possibile compattezza attorno a un nome. Il vertice si è rivelato interlocutorio: è previsto un nuovo aggiornamento tra i club di Serie A nella giornata di venerdì.
Intanto, però, secondo quando si apprende, le componenti tecniche (Assocalciatori e Assoallenatori), sono pronte a proporre lo storico dirigente del Milan, che proprio nei giorni scorsi si è tesserato con il club dilettantistico milanese Enotria 1908 facendo intendere di voler lanciare la sfida a Malagò per la presidenza della Federcalcio.
Cosa farà la Lega Dilettanti col suo 34%? Abete è stato candidato avversario di Malagò nell'ultima assemblea, ma la scelta di non ripresentarsi dopo il commissariamento e di non candidare nomi alternativi a Malagò in questa seconda tornata elettorale pesano, e il voto dei Dilettanti non è scontato.