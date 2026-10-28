Ansa: calciatori e allenatori pronti ad annunciare la candidatura di Galliani per la presidenza Figc

L'associazione dei calciatori e quella degli allenatori candideranno Adriano Galliani alle presidenza della Federcalcio. L'annuncio di Aic e Aiac è atteso in un comunicato previsto per domani, giovedì 29 ottobre. Il quorum delle firme per formalizzare la candidatura sarebbe già stato raggiunto. Lo riferisce l'Ansa. Nei giorni scorsi le due associazioni guidate da Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri si erano dette intenzionate a seguire la scelta della Serie A.