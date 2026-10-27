Storico sorpasso in Italia: il tennis ha più tesserati del calcio

Il distacco - sottolinea il quotidiano economico - "tra le prime due Federazioni è limitato a circa 40mila unità ma nel 2025 la Fitp è ulteriormente salita a 1.254.153 tesserati". In questo periodo si è ampliata l'intera filiera del movimento: i circoli affiliati hanno superato le 4mila unità, le scuole tennis e padel sono diventate più di 2.500, i tecnici hanno raggiunto quota 14mila e gli ufficiali di gara le 10mila unità.