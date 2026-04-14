Annullato l'allenamento della Ternana dopo la messa in liquidazone

Niente allenamento martedì mattina per i giocatori della Ternana calcio dopo la messa ib liquidazione volontaria decisa nel pomeriggio di lunedì dalla proprietà, la famiglia Rizzo, nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi presso uno studio notarile di Terni. I giocatori della prima squadra si infatti sono recati regolarmente allo stadio Liberati per l'allenamento in programma. Da quanto appreso, e confermato da fonti societarie, non si è però tenuto ed è stato annullato.