Ancelotti snobba le nazionali: "Ct? Preferisco allenare i club"

LE PAROLE

Il tecnico del Real Madrid vuole allenare tutti i giorni

"Per il momento preferisco guidare le squadre di club, mi piace il lavoro giorno dopo giorno sul campo". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, rispondendo a una domanda dell'ex attaccante del Parma Faustino Asprilla ai microfoni di ESPN. "Ci dovrei pensare, ma al momento direi di no", ha aggiunto l'allenatore emiliano. Snobbata così l'ipotesi di allenare la Nazionale in futuro, magari dopo il ciclo Mancini.

Ancelotti ha parlato anche del suo pupillo James Rodriguez: "Non so se ha fatto bene ad andare in Qatar. Penso che l’importante per lui sia giocare, che possa mostrare le sue qualità".

Stuzzicato da Asprilia sulla Coppa Intercontinentale 1998: "Ho un ricordo molto vivo, era una squadra molto difficile da affrontare, con un grande allenatore come Francisco Maturana. Fu una partita molto difficile che abbiamo vinto all’ultimo minuto dei tempi supplementari".