Spalletti saluta l'Italia con fiducia: "Non mi sono dimesso perché questo gruppo può arrivare ai Mondiali"

A far "mea culpa" non è soltanto il commissario tecnico, ma anche il capo delegazione Gianluigi Buffon che, prima dell'incontro con la Moldavia, ha chiarito quali siano stati gli errori della Nazionale. "Ranieri? Credo ci stia pensando il presidente, perché io dovevo stare vicino alla squadra in questi giorni e, visto come sono andate le cose, probabilmente non l'ho fatto bene. Devo concentrarmi ora su questo aspetto - ha confermato l'ex portiere della Juventus -. I giocatori penso abbiano riflettuto su quanto sia accaduto, tuttavia ciò che mi interessa di più è che esprimano tutto il potenziale in campo".