Amichevoli, Roma tris, Napoli-Cremonese 3-3, Lazio a valanga

Altro piccolo passo falso per il Napoli in questo precampionato: la squadra di Carlo Ancelotti, già sconfitta 2-1 dal Benevento, pareggia 3-3 contro la Cremonese con Soddimo che fissa il risultato segnando “alla Kane”, da centrocampo. Tris della Roma al Gubbio (Fazio, Antonucci e Pastore), la Lazio travolge l'Entella 5-0. Sampdoria-Pro Patria finisce 4-0. La Roma in campo col Gubbio: gli highlights

NAPOLI-CREMONESE 3-3

"Carletto, fatti sentire". Il grido di uno spettatore squarcia il silenzio di Dimaro. Vuole avvertire Ancelotti: il suo Napoli dopo dieci minuti ha rischiato di prendere gol per due volte da una Cremonese combattiva. Niente da fare, gli azzurri subiscono l'1-0 da calcio d'angolo (gol di Mogos al minuto 11) e solo con un calcio di rigore di Insigne (37') raggiungono la parità. La Cremonese passa di nuovo con Arini cinque minuti più tardi e potrebbe addirittura fare tris se Palombi non sparasse alto un rigore in movimento poco prima dell'intervallo. Ancelotti non è per niente contento e cambia nella ripresa. Inserisce Verdi e Younes, molto più incisivi rispetto a Mertens e Milik nel 4-2-3-1 che vede anche la presenza di Gaetano insieme a Zielinski. L'ex bolognese fa 2-2 con uno schema da corner (54'), poi premia il taglio del tedesco, che mette a sedere Caracciolo all'interno dell'area e buca Agazzi per il 3-2 (70'). Anche una vittoria sofferta avrebbe destato preoccupazione, ma ad aumentare i dubbi è il clamoroso 3-3 di Soddimo con un tiro da centrocampo, che prende la traversa e poi sbatte su un non irreprensibile Meret (76'). È il quinto gol subito in tre partite contro avversari inferiori di almeno una categoria: per Ancelotti è molto più di un campanellino d'allarme, anche perché in chiusura Montalto va addirittura vicino al poker, mentre il neo acquisto Elmas trova il tempo di debuttare.

ROMA-GUBBIO 3-0

Sale il livello, diminuiscono i gol. A Trigoria la Roma batte il Gubbio “accontentandosi” di un tris. Nella prima frazione decide una rete di testa di Fazio al 14', ma gli ospiti, formazione di Serie C, sono solidi e si fanno vedere dalle parti di Mirante (preferito stavolta a Pau Lopez) in un paio di occasioni. Nella ripresa si scatena Pastore, che (schierato da regista) prima lancia in porta il giovane Antonucci per il 2-0 (52') e poi, a tre minuti dal termine, si mette in proprio dopo un duetto con Under. Per i giallorossi anche un palo e una traversa, con Antonucci e Schick.

LAZIO-ENTELLA 5-0

Simone Inzaghi schiera sin dal 1' molti titolari, ma non Milinkovic-Savic, che voci sempre più insistenti danno in partenza: il serbo trova spazio nella ripresa. Dopo otto minuti apre le marcature Luis Alberto, che poi serve l'assist per il raddoppio di Correa (39'). L'Entella (serie B) è dominata nel punteggio e nel gioco. Lulic e Patric, appena entrati, combinano per il 3-0 (46'). La Lazio ha diverse chance per il poker, anche con Immobile. A siglare il 4-0 è ancora il Tucu Correa (60'), al decimo gol in questo precampionato. Quando manca un quarto d'ora al fischio finale, anche Patric trova la doppietta con un bel diagonale.

SAMPDORIA-PRO PATRIA 4-0

Buon test per i blucerchiati, che battono la Pro Patria calando un poker. Pratica già archiviata nei primi 45 minuti: con due azioni corali offensive, come da diktat di Di Francesco, la Samp va sul 2-0. Segnano Bonazzoli (25') e Gabbiadini (27'). Nel finale del primo tempo arriva il tris di Jankto. Chiude le marcature al 90' il giovane Bahlouli.

LE ALTRE

Il Cagliari batte 2-1 il Chievo in una sfida che fino alla scorsa stagione valeva tre punti in Serie A. Sardi avanti con la rete di Despodov, che sfrutta un'incertezza della retroguardia veronese, pareggia Stepinski. A decidere è il solito colpo di testa di Pavoletti, a dieci minuti dalla fine. Il Sassuolo batte 5-0 il Real Vicenza, che schiera giovanissimi e svincolati: reti di Locatelli e Berardi nel primo tempo, nella ripresa arriva la doppietta di Pierini e il pokerissimo di Traoré, ex Empoli. Il Brescia travolge 11-0 il Ciliverghe Mazzano. Stecca l'Udinese, che dopo il k.o. con il Ravenna perde anche contro l'Al-Hilal di Sebastian Giovinco: finisce 3-2 in favore degli arabi, per la squadra di Tudor segnano i difensori Becão e ter Avest.