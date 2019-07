Vittoria per 6-0 (3-0) dell'Atalanta sul Renate (serie C, il ds e' l'ex Oscar Magoni) nel terzo e ultimo test nel ritiro in Valseriana destinato a concludersi martedi' prossimo. Disputate due frazioni da 35 minuti davanti a circa 3.500 spettatori, di cui circa mille della Curva Nord partiti in motocicletta da Bergamo e assiepati sulla collinetta sul lato opposto dell'ingresso dell'impianto di Clusone. A segno nel primo tempo Barrow (dopo 20 secondi) lanciato da Ilicic, quindi Gomez (9') su assist di Pasalic, ancora Barrow (13') servito da Gomez (sinistro a fil di traversa) dopo il palo dello stesso argentino sul la di Ilicic. Nella ripresa arrotondano Colley (11') con un radente a giro dal limite su appoggio di Malinosvkyi, Muriel (17') incrociando il rasoterra su assist di de Roon e Colley (32') scagliando di piattone sotto il montante su assist dal fondo di Traore.