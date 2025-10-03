Spagna, i convocati di De La Fuente: c'è Jesus Rodriguez

© Getty Images
La Federazione Spagnola ha reso noti i convocati per le sfide di qualificazione ai prossimi mondiali contro Georgia e Bulgaria. Spicca la convocazione di Lamine Yamal, tornato da poco da un infortunio, e soprattutto la presenza in lista dell'attaccante del Como Jesus Rodriguez. Assenti, invece, Morata e Fabian Ruiz.
Portieri: Raya, Remiro, Unai Simón
Difensori: Marcos Llorente, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Pedro Porro, Grimaldo, Cucurella, Vivian
Centrocampisti: Mikel Merino, Aleix García, Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Baena, Barrios
Attaccanti: Dani Olmo, Ferran Torres, De Frutos, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Oyarzabal, Jesús Rodríguez, Samu
