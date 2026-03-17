"Alba dei campioni Calabria": la Fondazione Vialli e Mauro dal 3 al 5 aprile sbarca a Catanzaro

Alba dei Campioni raddoppia. E, per la prima volta, sbarca nel Sud Italia: il torneo di calcio promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, che dal 2022 ogni anno dà il via alla stagione sportiva nello splendido territorio piemontese delle Langhe, è pronto a portare il meglio del movimento giovanile in Calabria e, in particolare, a Catanzaro. Dal 3 al 5 aprile, infatti, il Centro Sportivo Federale della città aprirà le porte a sei tra i più prestigiosi club italiani che si sfideranno con le rispettive squadre Under 15: Roma, Juventus, Lazio, Napoli, Palermo e Catanzaro. Una tre giorni di grande calcio resa possibile anche grazie al patrocinio e al supporto della Regione Calabria, al patrocinio della Città di Catanzaro e alla preziosa collaborazione della S.S.D. Kennedy J.F. Aquile 1965, club dilettantstco locale dove il presidente Massimo Mauro ha mosso i primi passi della sua carriera che lo ha portato fino alla Serie A. "É per me un grande onore, oltre che una soddisfazione, portare nella terra dove sono nato e cresciuto un torneo di calcio dedicato ai giovani: ha un significato personale molto profondo, perché lì ho iniziato a costruire il mio percorso da professionista - le parole di Massimo Mauro - Una soddisfazione che è doppia perché questo torneo rappresenta anche uno dei principali eventi della nostra Fondazione e fu proprio Luca a pensarlo per primo, a proporne il nome e disegnarne il logo: vedere quanto è cresciuto nella sua “versione” piemontese e vederlo oggi raddoppiare a Catanzaro conferma la sua giusta intuizione e permette a noi di continuare a perseguire tutti gli obiettivi della Fondazione".