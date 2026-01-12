Arbitri, il presidente dell'AIA Zappi squalificato per 13 mesi: cosa succede adesso?

Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, è stato squalificato in primo appello per 13 mesi. Questa la decisione del Tribunale federale nazionale, che ha accolto in toto la richiesta della Procura Federale condannando il numero uno degli arbitri per le pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D (aveva indotto gli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi).