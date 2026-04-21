Accoltellata una giovane promessa del Midtjylland: "Necessari due interventi". Il comunicato del club

Alamara Djabi, giovane centrocampista del Midtjylland, non è in pericolo di vita dopo essere rimasto coinvolto in un accoltellamento lo scorso weekend a Herning, in Danimarca. Lo ha fatto sapere lo stesso club tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali: "Il diciannovenne calciatore dell'FCM è rimasto gravemente ferito in un accoltellamento e ora è in condizioni stabili dopo due interventi chirurgici. Si è risvegliato dal coma farmacologico e, date le circostanze, sta bene. L'FC Midtjylland è in stretto contatto e collaborazione con le autorità e offre il proprio sostegno a lui e alla sua famiglia".