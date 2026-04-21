Arriva l’Inter, la Maratona alza la voce: "Torino resta granata, qui non si viene a festeggiare"

Vogliamo "far capire che a casa nostra non si viene a festeggiare". È l'appello lanciato dagli ultras granata della curva Maratona in vista della partita Torino-Inter, in programma domenica alle 18 nel capoluogo piemontese. In un messaggio diffuso sui social, i gruppi organizzati invitano tutti i tifosi granata a ritrovarsi alle 12 davanti allo stadio Filadelfia, anche se non entreranno allo stadio, in segno di contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo. "Anche se non entreremo allo stadio, vogliamo ribadire con forza che questa città è la nostra e che nessuno può sentirsi a casa propria a Torino", si legge nel testo. E ancora: "Saranno migliaia i tifosi ospiti presenti, ma Torino resta granata. Per questo è fondamentale esserci, ritrovarsi insieme e far capire che a casa nostra non si viene a festeggiare”. Per la sfida contro l'Inter è attesa infatti una forte presenza di sostenitori nerazzurri, anche perché la squadra milanese potrebbe già festeggiare lo scudetto. Tra le due tifoserie, storicamente, non corre buon sangue e in passato non sono mancati momenti di tensione e scontri.