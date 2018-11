Mancini cambia volto all'Italia: con gli Usa largo ai giovani

18/11/2018

Fallito l'assalto alle Final Four della Nations League, dopo il pareggio col Portogallo in casa Italia è già tempo di esperimenti. Come annunciato, in vista dell'amichevole contro gli Usa, Roberto Mancini rispedisce a casa Chiellini, Insigne, Florenzi, Verratti e Immobile , e, insieme ad Acerbi , arruola i giovani Under 21 Moise Kean e Gianluca Mancini . Due innesti importanti per la Nazionale del futuro e per testare nuove soluzioni.

Convocati alla mano, contro gli Stati Uniti il ct azzurro si prepara a cambiare volto all'Italia, insistendo sul "progetto-verde". In particolare, con tanti big rientrati in anticipo, Mancini dovrà optare per una formazione diversa rispetto a quella vista col Portogallo, testando da una parte l'affidabilità delle "seconde linee" e dando dall'altra qualche chance anche ai più giovani.



Ipotizzando ancora il 4-3-3, in porta dovrebbe andare ancora Donnarumma, ma Sirigu e Cragno scalpitano e non si possono escludere avvicendamenti in questo senso. In difesa accanto a Bonucci dovrebbe giocare Rugani, con Acerbi e Mancini in rampa di lancio per i cambi. Sulle corsie esterne De Sciglio dovrebbe prendere il posto di Florenzi a destra, con Emerson Palmieri a sinistra al posto di Biraghi. In mediana, vicino a Barella, dovrebbero esserci il baby Tonali e Sensi. Davanti invece spazio al tridente Politano-Lasagna-Berardi, con Kean pronto a piazzarsi al centro dell'attacco per stupire il ct. Mancini cambia volto all'Italia e pensa al futuro: largo ai giovani.