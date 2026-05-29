'Totti contro Tutti': "Dybala con la n.10? Roma non è Torino. Nessun problema con DDR"

Francesco Totti a tutto campo nel nuovo e innovativo format di intrattenimento calcistico targato Betsson Sport, intitolato "Totti contro Tutti". Un vero e proprio "ring" mediatico in cui lo storico Capitano della Roma si è ritrovato a tu per tu con una platea di tifosi agguerriti, pronti a metterlo in difficoltà con quesiti pungenti e curiosità sulla sua straordinaria carriera. A tenere le redini del gioco, con ironia e ritmo, sono i TwoTwins, i gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori, che hanno orchestrato la puntata applicando una vera e propria gestione da campo, tra "domande croccanti", cartellini gialli e inevitabili espulsioni decretate dalla giuria popolare del pubblico.