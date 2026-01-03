'Livornina d'oro' a Igor Protti: bagno di folla, cori e striscioni per l'ex capitano amaranto

Decine e decine di tifosi del Livorno con cori, bandiere, striscioni, applausi e fumogeni hanno accolto l'arrivo di Igor Protti - l'ex calciatore capitano e bomber del Livorno, simbolo della tifoseria amaranto che da luglio sta lottando con un tumore - davanti a Palazzo Comunale, dove in una sala consiliare gremita gli è stata consegnata dal sindaco Luca Salvetti la "Livornina d'oro", massima onorificenza cittadina. L'ex calciatore, cittadino onorario dal 2006, è stato premiato per i suoi meriti sportivi con la maglia amaranto e come modello di comportamento etico e sportivo per le giovani generazioni e per l’intera comunità. Era presente una delegazione della Curva Nord Fabio Bettinetti