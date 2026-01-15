Esposito vs. Vieri: il confronto a oggi dice Pio ma c'è ancora tanto da lavorare

Esposito è nato il 28 giugno del 2005, quindi ha 20 anni, 6 mesi e 18 giorni, età che Vieri (nato il 12 luglio del 1973) aveva il 30 gennaio del 1994. Se andiamo a stabilire un paragone tra i relativi numeri, Pio stravince: 18 presenze in Serie A con 2 gol (l'ultimo contro il Lecce fondamentale per il cammino dell'Inter),. mentre Bobo era fermo a 7 presenze (con la maglia del Torino) e 1 gol. Esposito ha giuà giocato 5 partite e segnato 3 gol in Nazionale, maglia che Vieri non aveva ancora mai vestito, se si fa eccezione per quella dell'Under 21. Ma anche qui il confronto dice Pio: 7 gol in 11 partite contro 4 in 6. Nel tabellino di Bobo c'erano all'epoca due stagioni in Serie B, ma sia per presenze sia per gol segnati si trovava metà strada rispetto al Pio attuale: 36/9 contro 77/22. Tra le altre partite ufficiali disputate, Vieri aveva solo qualche presenza in Coppa Italia, Esposito ha anche un Mondiale per Club (con gol) e 5 presenze in Champions League (con un gol).