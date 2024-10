'Arsenale' sui pullman per Firenze: altri 23 Daspo per tifosi milanisti

Daspo di 3 e 4 anni anche per i due ultrà della Fiorentina di 16 e 24 anni, arrestati, secondo quanto appreso dalle Autorità Consolari di Zurigo, lo scorso 24 ottobre a San Gallo dalla polizia cantonale con l'accusa di possesso di materiale pirotecnico in violazione della legislazione Svizzera sulle armi, durante i controlli avvenuti all'ingresso dell'impianto sportivo. I due supporters poi rimessi in libertà sono stati espulsi dal territorio elvetico e accompagnati alla frontiera il giorno seguente, con prosecuzione del processo a loro carico in quel paese. Tutti i provvedimenti emessi, per i quali è sempre ammesso ricorso, sono in corso di notifica