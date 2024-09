Zizic scuote la Virtus: "Eurolega? Vogliamo i playoff"

BASKET

Il croato, ormai centro titolare designato, carica l'ambiente in vista del duello con l'Olimpia Milano: "La differenza fra noi e loro è minima"

© IPA I tabellini delle amichevoli contano il giusto, ma in cima ai realizzatori dell'estate della Virtus Bologna c'è Ante Zizic. Con 12.6 punti di media tra City of Cagliari, Trofeo Ferrari e Crete International Basketball Tournament, l'ex Maccabi ed Efes sta approcciando al meglio una stagione che lo vedrà come 5 titolare della Virtus di Banchi. Zizic ha parlato, anche di questo, sulle colonne del Corriere di Bologna.

L'ANALISI DEL PRECAMPIONATO

"Siamo migliorati partita dopo partita, dal torneo di Cagliari a ogni uscita successiva si sono visti dei progressi. Con l'Olympiacos siamo stati molto concentrati per 35', abbiamo mostrato buone cose e mandato ottimi segnali. Le partite durano 40' e devi essere sul pezzo per 40': quando giochi contro squadre di questo livello non puoi rilassarti fino all'ultima sirena".

NUOVO ROSTER, NUOVI OBIETTIVI IN EUROLEGA

"Tanti giocatori di talento in ogni ruolo. Abbiamo molto atletismo con ragazzi che amano giocare ad alti ritmi, cosa che non dispiace nemmeno a me. Vogliamo i playoff, ma è troppo presto per fare previsioni".

UNO SGUARDO AL PASSATO

"Non è mai facile cambiare squadra e a maggior ragione farlo a stagione in corso. Sono già stato il centro titolare nelle squadre in cui ho giocato, ci sono abituato e sono felice di avere questo ruolo. Al mio arrivo i compagni avevano già trovato una chimica tra loro: ora inizia una nuova stagione, so che ci sono grandi aspettative su di me e voglio farmi trovare pronto per essere solido e continuo".

LA RIVALITÀ CON MILANO

"Milano è una grande squadra, un avversario durissimo. Dobbiamo essere pronti a ribattere colpo su colpo. Nella scorsa stagione gara1 è stata la svolta della serie, vincere in trasferta è sempre un momento chiave. La differenza fra noi e loro è minima, sono i dettagli come una difesa o un rimbalzo".