Amichevoli: Virtus sconfitta da Sassari, Basile spaventa Trento

Bologna paga un brutto rientro dagli spogliatoi, i 35 punti del centro non bastano a Cantù per superare l'Aquila e Scafati banchetta su Pistoia (+36!)

© X Il torneo City Of Cagliari, dalla finale tutta italiana, vede trionfare la Dinamo Sassari, sicuramente meno imballata di una Virtus Bologna dal motore ancora ingolfato. Napoli conclude al 3° posto l'EpicBet Cup, sconfiggendo gli estoni del Kalev/Cramo. Trento mantiene l'imbattibilità nonostante i 35 punti di Grant Basile (Cantù), mentre Pistoia ha troppi assenti per rendere credibile il confronto con Scafati.

DINAMO SASSARI-VIRTUS BOLOGNA 69-68 (20-12, 17-26, 16-12, 16-18)

Uno scontro a inizio ripresa tra Sokolowski e Clyburn è indicativo di quanto la finale del City Of Cagliari fosse qualcosa di più di una semplice amichevole di preseason. A spuntarla in volata è la Dinamo di Markovic, letale nel punire l'approccio morbido della Virtus alla palla a due e al rientro dagli spogliatoi. Per i sardi il top scorer è Sokolowski (14), anche se la stazza di Zizic non ha trovato adeguate contromisure nella difesa sassarese (16 punti, anche per via dell'assenza nel Banco di Sardegna di Halilovic). La Dinamo ha tirato con il 44% dal campo, vincendo 38-33 la lotta a rimbalzo. Bologna, dopo aver iniziato con 7/15 da 3, ha finito con 8/28 dall'arco e il 37% dal campo. MVP della finale ad Alessandro Cappelletti, mentre quello della due giorni cagliaritana ad Alessandro Vincini.

Coach Markovic, a DinamoTv: "È stata una di quelle gare che servono per formare il carattere di una squadra. Sono molto contento di come abbiamo approcciato, il piglio giusto anche nel secondo tempo quando le cose si sono messe in difficoltà per noi".

Dinamo Sassari: Bibbins 8, Fobbs 12 (3/8 2 punti 2/5 3 punti), Sokolowski 14 (4/5 2/6), Bendzius 5 (1/1 1/3), Vincini 9 (3/3 7 rimbalzi), Cappelletti 13 (2/4 1/2 8 rimbalzi), Tambone 2 (1/3 0/2), Udom 2 (1/1 4 rbs), Renfro 3 (1/2 2 punti), Trucchetti, Veronesi n.e. Halilovic n.e. Coach: Markovic.

Virtus Bologna: Morgan 8 , Tucker, Clyburn 9, Shengeila 12, Polonara 5, Zizic 16, Hackett 5, Pajola, Visconti, Diouf 4, Akele 4, Cooke JR. Coach: Banchi.

GEVI NAPOLI-KALEV/CRAMO 91-67 (22-19, 19-14, 27-16, 23-18)

I partenopei di coach Milicic hanno controllato gran parte della finale del 3° posto della EpicBet Cup: un parziale di 15-4 nel finale del 2Q ha permesso di andare all'intervallo sul +8. Uno spettacolare canestro da tre di Pangos sulla sirena del terzo quarto ha coronato l'ottima prestazione della squadra, che ha chiuso la terza frazione con un margine di 19 punti, portandosi sul 68-49. La coppia Woldetensae-Manning Jr. guida i realizzatori con 17 a testa, portando gli azzurri sino al +24 finale.

GeVi Napoli: Woldetensae 17, Manning Jr. 17, Pangos 13, Copeland 9, Hall 9, Totè 9, Williams 9, Treier 4, Dreznjak 3, Saccoccia 1, De Nicolao n.e. Coach: Milicic.

GIVOVA SCAFATI-ESTRA PISTOIA 91-55 (29-12, 19-10, 26-14, 17-19)

Test poco indicativo per uno dei possibili scontri salvezza che caratterizzeranno la prossima LBA: Pistoia, priva di Paschall, Childs e con Della Rosa utilizzato il minimo indispensabile, ha potuto opporre pochissime resistenza alla Givova Scafati. Alla EBK Arena di Roma ben 6 uomini di coach Nicola riempiono il tabellino con una doppia cifra, con Stewart a guidare le operazioni già dal 29-12 con cui si apre la gara (18 punti per l'ex Napoli, miglior realizzatore dell'incontro).

GIVOVA SCAFATI: Mason 9, Tolbert 5, Gray 13, Timperi ne, Zanelli 14, Babilodze, Miaschi 10, Pinkins 12, Stewart 18, Sorokas 10, Ulaneo ne, Akin. All.: Nicola.

ESTRA PISTOIA: Benetti 1, Della Rosa, Anumba 3, Boglio 2, Rowan 9, Forrest 9, Stoch, Cemmi, Saccaggi 9, Silins 7, Brajkovic 15. All.: Calabria.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 96-86 (20-20, 27-27, 29-22, 20-18)

Dopo un primo tempo sui perfetti binari dell'equilibrio (nonostante il 2-14 iniziale per Cantù), la Dolomiti Energia Trentino prosegue la propria imbattibilità in prestagione nel secondo appuntamento settimanale a Livigno. Nel terzo quarto tutti i realizzatori bianconeri si alternano ad allontanare Cantù, Ford su tutti (top scorer dei trentini con 24 punti). Dall'altro lato spicca la prestazione monstre di Grant Basile: 35 punti per il centro italiano, insufficienti alla squadra di coach Brienza per ottenere uno scalpo prestigioso dopo aver mancato anche quello di Cremona.

Coach Galbiati: "Cantù ci ha presentato situazioni di gioco che non avevamo mai provato. Abbiamo giocato contro una squadra che giocherà per vincere l'A2, che si è presentata con grande spirito. Siamo stati un po' leggeri nell’approccio".

Dolomiti Energia Trento: Ellis 13, Cale 7, Ford 24, Pecchia 10, Niang 8, Forray 5, Mawugbe 8, Lamb 11, Bayehe 10, Hassan N.E. Coach Galbiati.

Acqua San Bernardo Cantù: Valentini 8, Baldi Rossi 5, De Nicolao 5, Piccoli 11, Beltrami 0, Basile 35, Riismaa 9, McGee 7, Possamai 6, Moscatelli N.E., Viganò. Coach Brienza.