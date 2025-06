Oltre al nuovo presidente (Luciano Buonfiglio), la votazione tenutasi in mattinata nella sede del CONI ha contribuito a formare tutta la giunta: "Giampaolo Ricci, ala della Nazionale e dell’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, invece è stato eletto in Giunta Nazionale in quota atleti. A Ricci sono andati i complimenti del presidente Petrucci e gli auguri di buon lavoro", è la nota riportata sul sito della FIP.