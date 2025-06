Stando a quanto riportato da Mihalis Stefanou su EuroHoops, non saranno Monaco, Olympiacos o Olimpia Milano le prossime destinazioni di Nick Weiler-Babb: da Monaco di Baviera, il 29enne tedesco nato in Kansas dovrebbe trasferirsi a Istanbul, sponda Anadolu Efes. I biancoblu devono sostituire Elijah Bryant, vicino a ufficializzare il ricco biennale firmato con l'Hapoel Tel Aviv. La durata e le cifre dell'accordo tra Efes e Weiler-Babb non sono invece ancora note.