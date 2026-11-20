Awudu Abass è nuovamente pronto a vestire la maglia della Virtus Bologna. Per l'ex Olimpia Milano si tratterà della quinta stagione con la casacca delle V Nere, dopo il quadriennio 2020-2024 dove ha conquistato uno Scudetto, 3 SuperCoppe e 1 Eurocup. Poi il trasferimento a Dubai, collezionando un totale di 91 presenze in due anni. Quest'anno il comasco non ha trovato spazio nelle rotazioni di Xavi Pascual, da qui la scelta di ritornare sotto le Due Torri, sponda bianconera.