© Ufficio Stampa Virtus Pallacanestro Bologna
Awudu Abass è nuovamente pronto a vestire la maglia della Virtus Bologna. Per l'ex Olimpia Milano si tratterà della quinta stagione con la casacca delle V Nere, dopo il quadriennio 2020-2024 dove ha conquistato uno Scudetto, 3 SuperCoppe e 1 Eurocup. Poi il trasferimento a Dubai, collezionando un totale di 91 presenze in due anni. Quest'anno il comasco non ha trovato spazio nelle rotazioni di Xavi Pascual, da qui la scelta di ritornare sotto le Due Torri, sponda bianconera.
Di seguito il comunicato della società:
"Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Awudu Abass fino alla fine della stagione.
Un ritorno in bianconero per l’ala comasca che vanta in canotta Virtus 183 presenze, un risultato che lo pone 41° come presenze all-time del Club. In quattro stagioni – dal 2020 al 2024 – Abi ha collezionato con i nostri colori uno Scudetto, 3 SuperCoppe e 1 EuroCup. Nell’estate del 2024 il suo passaggio a Dubai Basketball, detentrice in carica dell’ultima Lega Adriatica e avversaria in Eurolega delle V Nere. Dopo due stagioni il ritorno sotto le Due Torri, per aprire un nuovo capitolo della sua carriera a Bologna.
Virtus Bologna dà il bentornato ufficiale a Awudu nella grande famiglia bianconera."