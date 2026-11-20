Nella mattinata europea di venerdì 20 novembre è cominciata, a Obihiro (Giappone), la seconda tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga. Quattro le competizioni disputatesi nella giornata inaugurale dell'appuntamento, valido per il massimo circuito internazionale dello Speed Skating. Sono andati in scena i 1.000 metri di entrambi i generi, i 3.000 metri femminili e i 5.000 metri maschili. Come d'abitudine, le gare sono state divise fra Division A (riservata ai migliori atleti del ranking mondiale) e Division B (il livello cadetto, con possibilità di promozione a quello assoluto dall'appuntamento successivo). Oggi, sul ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval, si sono impegnati dieci pattinatori italiani. Nei 5.000 metri maschili Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) si sono attestati ai piedi del podio, classificandosi rispettivamente quarto e quinto con le prestazioni di 6'09"43 e 6'11"12. Il ventitreenne lombardo ha eguagliato il miglior risultato della carriera nel massimo circuito, ottenuto sulla medesima distanza settimana scorsa a Pechino. Impegnato anche Michele Malfatti (Fiamme Gialle), tredicesimo con 6'19"99. Nei 3.000 metri femminili Linda Rossi (Fiamme Azzurre) si è piazzata in una convincente settima piazza con il tempo di 4'04"50. Per la ventinovenne marchigiana è in assoluto il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo. Nei 1.000 metri maschili Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) ha realizzato il crono di 1'08"39, valsogli la nona posizione finale.