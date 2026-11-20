"Stiamo ovviamente monitorando la situazione, non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, abbiamo scelto di attendere e osservare. Naturalmente non abbiamo alcun controllo sulle dinamiche geopolitiche della regione. La sicurezza del luogo e del nostro personale è per noi una priorità assoluta". Lo ha detto il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi in conferenza stampa alle Atp Finals di Torino in merito all'organizzazione dei tornei di Doha e Dubai, in programma nella seconda metà di febbraio. "L'anno scorso abbiamo riscontrato alcune difficoltà, legate principalmente alle procedure di uscita dal Paese. Nel nostro caso, abbiamo il vantaggio di poter aspettare, dato che si tratta di tornei di categoria 500: esistono infatti delle alternative, nello specifico ad Acapulco e a Dallas. I giocatori hanno quindi la possibilità di scegliere di non recarsi in Medioriente - ha evidenziato - Una scelta che, ad esempio, non è disponibile per la Wta per la quale la decisione sarà purtroppo molto più complessa, trattandosi dell'unico evento in calendario in quella settimana. Noi invece, possiamo permetterci di decidere con un certo anticipo, diciamo circa un paio di mesi prima dell'evento. Come piano b stiamo valutando diverse opzioni, come l'aggiunta di nuovi tornei o l'ampliamento dei tabelloni di quelli già esistenti, così da garantire ai giocatori l'opportunità di competere". Per quanto riguarda il nuovo Masters 1000 previsto in Arabia Saudita dal 2028 invece "l'intenzione è quella di procedere. Non possiamo prevedere l'evoluzione della situazione geopolitica, quindi continueremo a monitorarla con attenzione. Mancano ancora circa un anno e mezzo, il che ci offre un margine di tempo maggiore - ha ricordato - I lavori sono in pieno svolgimento: ci hanno mostrato il progetto, che è davvero incredibile. Si tratta di un'iniziativa straordinaria, situata nello stesso complesso che ospita la Formula 1, il golf e che accoglierà la Coppa del Mondo. Parliamo di un investimento in infrastrutture vicino ai 2 miliardi di dollari".