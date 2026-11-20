Un duro scontro tra giocatori e proprietari delle franchigie rischia di fermare la Major League Baseball: motivo del contendere è soprattutto il tetto salariale che le società chiedono di introdurre. A rendere ancora più esplosiva la situazione è un disegno di legge presentato da un gruppo bipartisan di senatori statunitensi per abrogare l'esenzione secolare della Mlb dalle leggi antitrust. Una mossa accolta con favore dal sindacato dei giocatori, che la considera uno strumento per limitare il potere della lega soprattutto nei confronti delle leghe minori. Il bipartisan "Competition in Professional Baseball Act", presentato dal democratico Dick Durbin e dal repubblicano Mike Lee, renderebbe infatti la Mlb soggetta alle stesse norme antitrust che disciplinano gli altri grandi campionati professionistici americani, come Nfl e Nba. L'esenzione di cui gode il baseball professionistico affonda le proprie radici in una controversa decisione della Corte Suprema del 1922 e rappresenta ancora oggi un unicum nello sport statunitense. Il disegno di legge cancellerebbe questa protezione speciale, equiparando il baseball alle altre leghe professionistiche. Sebbene nella pratica l'esenzione sia già stata limitata nei confronti dei giocatori della Major League dal Curt Flood Act del 1998, continua ad avere effetti rilevanti sulle leghe minori, dove le squadre sono affiliate alle stesse franchigie della Mlb. Proprio per questo la Major League Baseball Players Association ha sostenuto l'iniziativa legislativa, sostenendo che la sua abolizione impedirebbe alla lega di danneggiare giocatori e comunità delle Minors. La mossa del Congresso arriva nel contesto di una tesa trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro. I proprietari ritengono necessario introdurre un sistema con salary cap e salary floor per ridurre le disparità economiche tra grandi e piccoli mercati, mentre il sindacato vede nel tetto salariale una minaccia diretta alla crescita degli stipendi e al principio dei contratti garantiti. L'ultimo sviluppo nella battaglia tra lega e giocatori è arrivato dopo che il commissioner Rob Manfred ha dichiarato che i proprietari non ratificheranno alcun accordo che non includa un tetto salariale. La proposta avanzata dalla lega prevede, a partire dal 2028, un salary cap di circa 258 milioni di dollari e una soglia minima di spesa di circa 180 milioni per squadra. Il sindacato ha definito la proposta un "non starter", accusando i proprietari di voler comprimere artificialmente i salari per aumentare profitti e valore delle franchigie. Se entro due settimane non verrà raggiunto un nuovo accordo, si prevede che i proprietari impongano un lockout immediato. Sarebbe il decimo blocco delle attività della Mlb dal 1972 e riaprirebbe ferite mai completamente rimarginate nel baseball americano: l'ultima volta che i proprietari tentarono di introdurre un salary cap, nel 1994, ne scaturì uno sciopero di oltre sette mesi che portò addirittura alla cancellazione delle World Series, un evento che non si verificava da novant'anni. Durante il lockout verrebbero sospesi scambi, acquisti e ogni contatto ufficiale tra club e giocatori, mettendo a rischio anche l'inizio della stagione 2027 previsto per il 24 marzo.