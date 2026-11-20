L'86% delle runner tra i 18 e i 24 anni ha subito almeno un episodio di molestia mentre correva all'aperto. Un dato che assume un significato ancora più forte proprio a novembre, il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza sulle donne, che culmina il 25 novembre con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
A pochi giorni da questa ricorrenza una nuova ricerca, realizzata da Nielsen per ChangeTheGame e Fondazione Salomon e con Vero Volley e FollowYourPassion tra i partner, accende i riflettori su una forma di violenza spesso sottovalutata: quella che le donne subiscono mentre praticano running negli spazi pubblici. E per presentarla ci sarà un'ospite d'onore: Fiona May, campionessa di atletica leggera e due volte medaglia d'argento olimpica nel salto in lungo.
L'indagine, la prima in Italia dedicata specificamente a questo fenomeno, restituisce una fotografia significativa: il 68% delle runner ha subito almeno un episodio di molestia durante la pratica della corsa all'aperto. Tra le giovani tra i 18 e i 24 anni la percentuale raggiunge l'86%. Quasi una ragazza su tre in questa fascia d'età riferisce di essere stata vittima di aggressioni fisiche. Tra le forme di violenza più ricorrenti emerge il catcalling, con commenti e apprezzamenti indesiderati, spesso a sfondo sessuale.
La ricerca, condotta su un campione complessivo di 5.055 donne tra i 18 e i 50 anni, di cui 1.471 runner, mette in evidenza come anche un'attività associata al benessere, alla libertà e alla socialità possa trasformarsi in un'esperienza di insicurezza. Proprio per rispondere a questo problema nasce la App ChangeToRun, un progetto che unisce tecnologia e partecipazione per sostenere le donne che corrono attraverso una community solidale, la condivisione dei percorsi, la possibilità di segnalare situazioni di pericolo e una rete di contatti fidati pronta a intervenire.
I risultati della ricerca e il progetto ChangeToRun saranno presentati venerdì 20 novembre alle 11, in occasione della Powerade Milano Half Marathon, all'Allianz MiCo (Gate 7), in Viale Scarampo a Milano. L'appuntamento, al quale parteciperà anche Fiona May, si inserisce nel calendario di iniziative che precedono la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e vuole contribuire a mantenere alta l'attenzione su un tema fondamentale: il diritto delle donne di correre, muoversi e vivere liberamente gli spazi pubblici, senza paura.