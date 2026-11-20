A pochi giorni da questa ricorrenza una nuova ricerca, realizzata da Nielsen per ChangeTheGame e Fondazione Salomon e con Vero Volley e FollowYourPassion tra i partner, accende i riflettori su una forma di violenza spesso sottovalutata: quella che le donne subiscono mentre praticano running negli spazi pubblici. E per presentarla ci sarà un'ospite d'onore: Fiona May, campionessa di atletica leggera e due volte medaglia d'argento olimpica nel salto in lungo.