Banchi: "Ritrovata cattiveria agonistica". Milicic: "Noi a due facce"

Così hanno parlato i protagonisti di Virtus e Napoli nel post partita della sfida del sabato di Frecciarossa Supercoppa 2024

La seconda semifinale della Freccciarossa Supercoppa 2024 ha visto trionfare le V Nere (96-87) al termine di una serie di parziali e controparziali, con Copeland e Shengelia attori principali. Alcuni dei protagonisti di Virtus Bologna-Napoli Basket si sono resi disponibili per fornire le proprie impressioni sulla sfida che ha rivelato la sfidante di Milano nella finale della Unipol Arena (domenica 22, ore 18).

LUCA BANCHI - coach Virtus Bologna

"Una partita che ci ha riservato un terzo quarto nel quale abbiamo avuto difficoltà a frenare l'impeto di Napoli. Siamo ancora alla ricerca di un'identità di gioco, una personalità di squadra che ci permetta di tollerare certi passaggi a vuoto. Però è altrettanto vero che è promettente come poi nel 4Q siamo riusciti a ritrovare il filo del gioco, tenere a freno il talento e l'incoscienza di Napoli. Anche sul -20, conoscendo lo stile di gioco di Milicic, era prevedibile che avrebbero ulteriormente alzato i giri. Da parte nostra, purtroppo è scemata la fluidità e la qualità di gioco che ci avevano permesso di costruire tiri ad alta percentuale. Quegli equilibri si sono un po' persi, abbiamo concesso molti rimbalzi di attacco e contropiedi primari. L'importante è non aver perso fiducia e aver ritrovato quella cattiveria agonistica che è servita per portare a casa la semifinale. Cercheremo di recuperare energie per tenere testa a un avversario del calibro di Milano".

"Quando competi a questo livello hai rose e organici ampi, con giocatori che possono offrire soluzioni. Noi, complice questo precampionato pieno di infortuni, siamo ancora alla ricerca di equilibrio. Dovremo essere bravissimi a omogenizzare la squadra dal punto di vista della condizione: stasera Grazulis era in squadra per occupare il 6° spot di straniero, Belinelli ha fatto solo qualche minuto di allenamento. Mi porto in dote la qualità che ho visto nei primi 20', c'è stata una buona circolazione offensiva e buona concentrazione difensiva. Purtroppo l'intervallo ha portato una flessione che può capitare, tenendo un occhio alla gestione dei falli e dei minuti: domani dobbiamo rigiocare, lo faremo contro Milano, che gode di uno stato di salute oggettivamente diverso dal nostro. A Creta ha dimostrato di avere capacità di recuperare in poco più di 24 ore. Penso che abbiamo talento e qualità, è da vedere quanto queste potranno permetterci di competere in tornei di così alto livello come LBA ed Eurolega. L'anno scorso abbiamo festeggiato il nostro 9° posto in Eurolega guardando soprattutto alle nostre spalle: vedere squadre dietro di noi come Efes, Milano, cosa poteva far aspettare se non un'ulteriore impannata di investimenti?".

"Domani sarà un altro bel test: visto il precedente di 7 giorni fa, non ci sarà stata una rivoluzione... Tra l'altro abbiamo perso Zay (Cordinier, nda): anziché andare a crescere, in termine di forze, anfiamo a decrescere. Queste due partite serviranno ad arricchire il nostro precampionato, il nostro vissuto di squadra, il nostro DNA ancora più consistente. Sin dalla prima giornata di LBA ed Eurolega saremo chiamati a rispondere sempre: le prossime sono Milano, Trapani ed Efes... Un bel battesimo".

"Will (Clyburn, nda) è uno di quelli che ha svolto tutte e 4 le settimane di preparazione con noi. Oltre a carisma, esperienza e vissuto, ha avuto la possibilità di aver lavorato con la squadra dall'inizio. Penso che, a tratti, ha dimostrato di poter essere un giocatore importante in termini di equilibrio nel nostro quintetto: a qualità di realizzatore sa abbinare quelle di passatore, difensivamente la sua taglia fisica gli permette di essere un valore aggiunto che speriamo di avere durante tutta la stagione. Al di là della forma, lui non è un giocatore a cui devi spiegare come si giocano certe partite o come continuare a farlo".

TORNIK'E SHENGELIA - ala/centro Virtus Bologna

"Abbiamo attraversato dei momenti negativi quando Napoli ha fatto il parziale nel terzo quarto. Siamo riusciti a ritrovare la concentrazione e mantenere la calma. Ci siamo dati fiducia a vicenda, l'abbiamo data anche a coach Banchi, che ci aveva chiesto di prendere più iniziative in attacco. Questo è ciò che succede quando siamo aggressivi in entrambe le metà campo".

WILL CLYBURN - ala Virtus Bologna

"Per la mia prima in Italia dico che c'è stata una grandissima atmosfera. All'inizio si era messa bene e poi si è complicata, siamo riusciti però a ritrovarci".

IGOR MILICIC - coach Napoli Basket

"Complimenti alla Virtus e a coach Banchi. Penso che nel secondo tempo siamo riusciti a giocare la nostra gara. Si sono viste le due facce di Napoli: nel primo tempo abbiamo giocato lenti, non abbiamo rispettato la nostra idea. Quando giochiamo veloce e con energia, questa squadra è differente. Questa è la strada: tutti abbiamo visto cosa vuol dire quando giocheremo bene e quando invece staremo giocando male".