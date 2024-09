Baraldi: "Cominciamo a fare sul serio". Milicic: "Sfida stimolante"

VERSO NAPOLI-BOLOGNA

Napoli e Virtus pronte al duello in semifinale. Il CEO delle Vu Nere: "Cominciamo a fare sul serio". Grassi: "Napoli vuole crescere ancora"

© IPA Bologna e Napoli sono pronte a mostrarsi per la prima volta in stagione in un contesto ufficiale, quello della Supercoppa. La squadra di Banchi avrà il vantaggio di giocare in casa, mentre quella di Milicic proverà a confermarsi una mina vagante in questo tipo di competizioni, sulla scia della Final Eight di Coppa Italia vinta nella stagione scorsa.

Il CEO della Virtus, Luca Baraldi, ha parlato della squadra, della Supercoppa e del livello crescente del basket italiano. "Sicuramente è una competizione importante, uno dei tre obiettivi nazionali. Aiuta a partire bene, lo scorso anno a noi ha dato abbrivio molto importante, che ci ha aiutato a fare bene sia in campionato che in EuroLega dall'inizio. Per quest'anno la situazione è molto diversa. Siamo riusciti a fare una preaprazione più omogenea, non c'era il tema dei giocatori nelle Nazionali. C'era il tema Olimpiadi, ma solo uno dei nostri giocatori ne ha preso parte (Cordinier, ndr). Questo ci ha permesso di fare al meglio la preparazione. Cominciamo a fare sul serio e misurare quelli che sono pregi e difetti della squadra. Abbiamo molte rivali, Milano su tutte, con cui c'è una competizione continua, ma di grande affinità a livello societario. Il basket italiano sta crescendo tanto e che forse bisognerebbe fare delle Final Eight e non Final Four di Supercoppa. Credo altre squadre meriterebbero di fare parte di questo contenitore. Nessuno è al massimo, ma sarà un bel parametro per capire le griglie di partenza del campionato".

© IPA

Alle prese con le novità della nuova stagione anche Igor Milicic, che potrà contare (tra gli altri) su un Pangos in più. "Siamo diretti verso il primo impegno ufficiale di questa stagione. La nostra squadra è completamente rinnovata e stiamo cercando il miglior modo di giocare insieme. Nonostante il grande lavoro già svolto, abbiamo ancora molto da fare per trovare un nuovo assetto, soprattutto in vista del confronto con una delle squadre migliori d'Europa. Sarà una sfida impegnativa ma stimolante. Siamo molto felici di iniziare la nostra stagione a Bologna".

Tutto l'entusiasmo del club per il percorso che ha portato Napoli a giocare la Supercoppa è condensato nelle parole del presidente Federico Grassi. "Ci ritroviamo qui dopo aver vinto inaspettatamente una Coppa Italia. Siamo andati lì convinti di fare una partita e tornare a casa. Invece siamo riusciti ad affrontare l'evento in modo molto deciso. Siamo contentissimi di portare avanti il brand Napoli, che la città possa affermarsi anche nel basket e possa provare a diventare una realtà sempre più importante, guadagnando ancora più visibilità".