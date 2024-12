La Virtus torna alla Segafredo Arena contro l'Alba. Banchi: "Umiltà e determinazione"

Il momento è delicatissimo: nel ciclo di ferro (Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahce e Paris) la squadra di Banchi ha lottato alla pari almeno nelle ultime 3 gare, ma è sempre stata punita nei minuti finali. E anche la sconfitta di misura in LBA sul campo di Brescia, se non pregiudica affatto le prospettive bolognesi a gioco lungo, non aiuta certo a ritrovare morale.