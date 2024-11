Partizan-Olimpia, chi sta peggio? Messina: "Troveremo un ambiente molto caldo"

L'Olimpia Milano ha lavorato a Berlino nel giorno della vigilia del match della Stark Arena contro il Partizan Belgrado. La squadra di Messina si è chiusa in palestra per rivedere gli errori commessi nella parte finale della gara contro l'Alba, persa incredibilmente dopo l'overtime. Una vittoria avrebbe cambiato faccia a una classifica che ora recita 3 vittorie (Paris, Virtus Bologna, Real Madrid) e 6 sconfitte nelle prime 9 giornate: un bottino insufficiente per pensare di poter competere per l'obiettivo dichiarato del club, i playoff.