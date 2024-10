Milano, l'Euroderby sa già di ultima spiaggia. Fioretti: "Ci serve continuità"

“Prima di tutto - avvisa Fioretti - dobbiamo assolutamente trovare sia in attacco che in difesa quella continuità di rendimento nella stessa partita che da inizio anno facciamo fatica ad avere. La Virtus è una squadra molto aggressiva sul perimetro, che è solita adottare accorgimenti tattici per limitare le caratteristiche principali degli avversari. Per questo in attacco, l’aspetto più importante sarà coinvolgerci uno con l’altro. In difesa è essenziale soprattutto proteggere l’area dai tanti modi diversi con i quali la Virtus cerca di andare ad attaccare vicino al canestro”.