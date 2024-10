Olimpia Milano, avvio disastroso in Eurolega. Basterà il mercato per rimediare?

La costruzione del roster è apparsa da subito incompleta, con almeno 3 buchi. Il reparto esterni (quello che solitamente ti fa vincere - o perdere - le partite) non ha un leader tecnico e/o carismatico che sarebbe stato necessario per far crescere Neno Dimitrijevic. Il macedone è palesemente in difficoltà, al suo primo anno di Eurolega: fatica a prendere la squadra in mano e a mettere in ritmo i compagni, tira con percentuali molto basse, non è in grado di tenere difensivamente praticamente nessuno. Qualcosa di meglio sta facendo Leandro Bolmaro, che però non ha assolutamente cancellato i dubbi di chi non lo ritenesse il playmaker adatto a guidare la squadra. Solidissimo in difesa, bravo ad attaccare il ferro, elemento prezioso in qualsiasi quintetto, ma non può essere lui il pilota di una squadra che ha come ambizione il raggiungimento dei playoff. Semplicemente perchè il playmaking non è la sua skill principale.