Milano, con Baskonia senza Shields e Messina. Causeur: "Pronto ad aiutare la squadra"

Milano potrà contare su Josh Nebo, già rientrato contro Napoli con minutaggio limitato, e Fabien Causeur, anche lui come Shields ex Baskonia. Così il francese sulla gara: “È una partita difficile per noi, in trasferta e dopo un paio di sconfitte in EuroLeague. Giocheremo su un campo complicato che conosco molto bene dato che ho giocato lì per quattro stagioni. Dovremo rimanere concentrati per quaranta minuti, ogni possesso, senza pause. Il Baskonia è una squadra difficile da battere sul suo campo e davanti ai suoi tifosi. Conosco molto bene Coach Pablo Laso dopo aver giocato per lui per cinque anni a Madrid. Hanno molto talento, con due grandi realizzatori come Markus Howard e Chima Moneke e altri ragazzi che stanno facendo davvero bene, come Donta Hall, Ndiaye, Baldwin. È una partita difficile, ma dobbiamo giocarla insieme per provare a vincerla. Personalmente, ho avuto dei problemi alla schiena che sto risolvendo. Oggi sono tornato ad allenarmi con la squadra e sono pronto ad aiutare la squadra.”