Milano apre il 2025 con l'Asvel e con la prima tegola dell'anno: Causeur è ko

Le sconfitte di misura, con polemiche annesse, delle ultime due uscite del 2024 fanno ancora male. Perchè l'Olimpia Milano, dopo aver perso in casa di un solo punto contro Bayern Monaco e Olympiacos, si trova a fare i conti con una classifica che da buona è diventata appena accettabile nello spazio di un paio di settimane. Dopo la vittoria con Barcellona, con la striscia di 8 vittorie in 9 giornate, l'EA7 era infatti entrata a pieno merito in zona playoff a ridosso delle grandi del torneo. I 3 stop consecutivi (il pesante ko di Atene col Panathinaikos prima delle due beffe al Forum) hanno spinto Milano ai margini della zona play in con un record di 9 vittorie e altrettante sconfitte.