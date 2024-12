Messina sbotta contro gli arbitri: "Noi e Mirotic trattati come gli ultimi arrivati"

A fine partita il coach dell'Olimpia, visibilmente arrabbiato, ha commentato l'operato dei direttori di gara con parole nette e molto dure: "In sei anni non ho mai menzionato l’arbitraggio di una partita. Mai. Adesso vi svelo un episodio della partita della scorsa settimana con il Bayern. A un certo punto avevano dato un pallone a noi e il coach dei tedeschi Gordon Herbert ha chiesto il challenge. Ma Mirotic, per dire che ragazzo sia, quanta classe abbia, è intervenuto e ha detto agli arbitri di non fargli usare il challenge perché l’aveva toccata lui ed era rimessa per i nostri avversari. Oggi una persona come Mirotic è stata trattata come l’ultimo dei rookie fino a quando non ha perso la testa. E noi come squadra e come club sia stati trattati come gli ultimi arrivati”.