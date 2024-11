Milano, doppio turno chiave. Messina: "Settimana importante e difficile"

Milano non dovrà sottovalutare l'impegno di Berlino, dove non saranno ammessi passi falsi. Leandro Bolmaro chiarisce il concetto: "Con l'Alba per noi sarà importante soprattutto giocare con continuità per tutti i 40 minuti, sia in attacco che in difesa, ed evitare i cali di tensione che ci hanno creato problemi nelle ultime gare. L’Alba è una squadra orgogliosa, che soprattutto sul suo campo riesce ad avere molta energia e fisicità, per cui dovremo fare attenzione ai dettagli e giocare di squadra fin dalla palla a due, possesso dopo possesso”.