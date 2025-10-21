Ventenne arrestato per la morte di Marianella piange e chiede scusa

"Non siamo entrati nel merito dei fatti avvenuti domenica sera. Ho incontrato in carcere per pochissimo tempo il mio assistito. È molto provato e dispiaciuto, piange, vorrebbe chiedere scusa e parlare con i familiari della vittima". Lo ha detto all'ANSA l'avvocato Andrea Vella, legale di Kevin Pellecchia, il 20enne finito in manette ieri sera, a Rieti, per l'agguato al pullman che domenica scorsa trasportava i tifosi del Pistoia basket, finito in tragedia con la morte di Raffaele Marianella, uno degli autisti.