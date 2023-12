Basket, Spissu avverte Bologna: "Vogliamo vincere e qualificarci alla Coppa Italia"

VENEZIA

Il playmaker dell'Umana Reyer Venezia ha parlato in esclusiva ai microfoni di SportMediaset

Con 16 punti fatti su 22 disponibili e il secondo posto in tasca, l'Umana Reyer Venezia può considerarsi fin qui soddisfatta del percorso nella Serie A di basket. Un campionato difficile, che nella prossima giornata riserverà alla formazione guidata da Neven Spahija un match durissimo contro la Virtus Segafredo Bologna. Di questa gara - e non solo - ne abbiamo parlato con Marco Spissu, playmaker al secondo anno con la maglia orogranata.

"Il campionato è molto equilibrato e penso che il livello si sia alzato parecchio delle squadre di bassa classifica. Non ci sono partite facili e ogni domenica è una battaglia, non ti puoi rilassare (vedi il percorso di Milano). Siamo dove volevamo essere e puntiamo quanto prima a qualificarci per la Coppa Italia, che è il primo obiettivo diciamo stagionale”.

Ad attendere l'Umana Reyer Venezia c'è il match fuori casa alla Virtus Segafredo Arena contro Bologna: "Abbiamo visto i video delle scorse partite - spiega Marco Spissu -, sicuramente vogliamo riscattarci dalla brutta sconfitta di Parigi (in EuroCup, n.d.r.). Abbiamo di fronte una partita molto importante contro la Virtus Bologna, che sta giocando davvero bene. Dovremo cercare di mettere un po’ di sabbia nel loro ingranaggio perché sono molto coesi ed esperti. Poi giocheranno in casa, ci sarà sicuramente un grande tifo e dobbiamo essere concentrati per 40 minuti”.

Come si batte la Virtus Bologna? "L'elemento chiave da mettere in campo sarà sicuramente l'aggressività in difesa e la concentrazione per 40 minuti. Penso che questa sia la chiave perché contro di loro non ti puoi rilassare un secondo perché ti puniscono. Sarà una bellissima partita, spero. Cercheremo di portarla a casa".

Marco Spissu ha giocato una stagione, quella del 2016-17, proprio a Bologna: "Penso che siano una grande squadra, è arrivato un allenatore esperto (Luca Banchi, n.d.r.), sono belli da vedere, tutti che giocano l’uno per l'altro. Il percorso in Eurolega e in campionato la dice lunga. Sarà una partita difficile, ma noi dovremo giocare il nostro basket ed essere più aggressivi possibile”.