Le pagelle di Piantanida: "Pirandello" Tomori, Dumfries in vacanza, il rider Noslin

LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Le lenticchie di Baldanzi nella pianta Roma, le 4 parole di Immobile

Franco Piantanida e le sue pagelle anche per questa 35esima giornata di serie A. Per Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti delle partite del weekend.

NOSLIN 8

Nel 2020, a 21 anni, giocava nei dilettanti: allenamenti di sera, rider per la catena Subway al pomeriggio. Cosa vuoi ordinare? Un rigore procurato e il quarto gol in 14 partite, grazie. Dedicato a tutti quelli che non gli hanno mai lasciato un euro di mancia. A quella poi ci penserà il presidente Setti in caso di salvezza.

IMMOBILE 7,5

Appena sente ronzare attorno al suo nome le seguenti quattro parole, cioé “addio / Arabia / futuro e bollito”, fa gol. Fa gol dopo 12 partite senza, giusto per far ripartire da zero lor signori con il ronzio “addio / Arabia / futuro / bollito”.

DUMFRIES 3,5

È il voto senza commento della settimana.

SKORUPSKI 8

Tutti fenomeni a sbrodolare davanti alle giocate di Zirkzee. Tutti fenomeni a trovare delle mani nuove per applaudire Thiago Motta. Ma le sue parate su Isaksen, Henry, Zapata, Ilic, 15 clean sheet, vi dicono qualcosa? Qualcosa che forse non bisognerebbe dimenticare quando si citano le parole Bologna e Champions League?

MINA 7,5

Al Barcellona si presentò scalzo, pregando così: “Con la pianta dei tuoi piedi calcherai il terreno che vorrai conquistare”. Diciamo che a Cagliari, dopo i gol a Juve e Lecce, sta passeggiando senza peccati verso la terra promessa salvezza? Diciamolo.

BERESZYNSKI 6,5

Ringraziamo Empoli e Verona per la mancata collaborazione, per aver fatto di tutto pur di non inviare nessun rappresentante delle due squadre al patibolo delle Pagelle. Verranno presi dei provvedimenti nei confronti dei 20 giocatori scesi in campo, tranne che per Bereszynski.

VOGLIACCO 7,5

La tiella barese non è solo il suo nuovo soprannome (da oggi chiameremo così), ma anche il suo piatto preferito. Con piccola variazione nella ricetta: da riso, patate e cozze a rigore procurato, assist e cozze, perché quelle non possono mancare mai.

LAURIENTÉ 7,5

4 gol nelle ultime 5 partite, con doppietta al Milan e gol all’Inter. La risposta alla domanda “si è svegliato tardi?” per le strade di Sassuolo resta sospesa, come i caffè che avrebbero voluto offrirgli durante la stagione ma che non è mai passato a prendere. Ovvio, altrimenti si sarebbe svegliato…

TOMORI 3,5

“Mi si fissò invece il pensiero ch'io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m'ero figurato d'essere” disse ‘Luigi Pirandello’ Tomori.

ALMQVIST 7

Quando la cornice è più pregiata del quadro, quando la crosta è più saporita del formaggio, quando la tazzina scotta più caffè, quando l’assist è più bello del gol.

BALDANZI 7

Come mettere le lenticchie in una pianta un poco appassita, avete mai provato? Fissa giocate di ottimo nutrimento nel terreno di una squadra stanca per i troppi impegni e fa nascere verdi foglioline di qualità.