Venezia, Spahija: "Abbiamo problemi, ma niente scuse"

Coach Neven Spahija: "Abbiamo problemi fisici, ma scenderemo in campo per vincere. Varese è una squadra orientata all'attacco, tra le prime tre in Italia per efficienza offensiva. Tirano tanto da tre e corrono tanto il campo dunque dobbiamo fare tante cose per fermarli e provare a vincere. Con il rientro di Ennis abbiamo un buon ritmo, è un giocatore che da qualità di playmaking e crea spazi e opportunità per più giocatori. Tuttavia potremo vincere questa partita soltanto con una buona difesa. Varese ha cambiato giocatori, sostituendo Mannion con Sykes e Tyus, ma nelle ultime partite non hanno comunque perso efficienza offensiva. Ogni vittoria aiuta, ma la nostra squadra non ha mai mollato in nessuna gara. Vogliamo iniziare questa partita con durezza fisica e mentale, seguendo il nostro game plan. Rimontare è sempre difficile, dobbiamo essere più consistenti dal primo minuto".