Varese, Mandole: "Dovremo cambiare la faccia avuta nell'ultima partita"

Le parole di coach Mandole in vista di EA7 Emporio Armani Milano-Openjobmetis Varese: «Contro Milano dovremo cambiare la faccia avuta nell’ultima partita giocata contro Brescia dove non siamo stati per nulla presenti. Penso che i ragazzi abbiano capito che situazioni così non debbano più succedere motivo per il quale mi aspetto una gara diversa dal punto di vista caratteriale. Si può vincere o perdere con chiunque, ma non è ammissibile non presentarsi nemmeno in campo come successo contro la Germani sabato scorso. Non si può giocare senza energia; nella pallacanestro si può giocare in tanti modi diversi seguendo filosofie anche diverse tra di loro, ma se giochi senza energia non vinci mai. L’energia che metti in campo è sempre la cosa più importante».