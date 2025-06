Varese, annunciato il vice allenatore di Kastritis

Matteo Jemoli, vice allenatore Pallacanestro Openjobmetis Varese: «Tornare in panchina è per me una grande emozione ed è una sfida che accolgo con entusiasmo e responsabilità. In questi anni ho avuto la possibilità di conoscere la società da più punti di vista, ma il campo resta il mio primo amore. Sono orgoglioso della fiducia che mi è stata accordata e per questo ringrazio coach Kastritis ed il club; da parte mia sono pronto a dare il massimo per contribuire al successo della squadra».