Nba Finals: Indiana domina e pareggia la serie, si va a gara-7

Si va così al riposo sul 64-42 e la gara è quasi decisa, nonostante i 16 punti di Jaylin Williams e i 15 di Shai Gilgeous-Alexander: alle loro spalle, il nulla per un'irriconoscibile Okc. La musica, se possibile, peggiora ancora nel terzo quarto. Gli ospiti chiudono una serie di 18 tiri sbagliati su 21 subendo un immediato 6-0 (70-42), si risvegliano col timeout di Daigneault e affondano di nuovo: tre triple consecutive (Siakam, Sheppard e Toppin) chiudono il terzo quarto sul 90-60. Ritmi bassissimi per i Pacers nell'ultimo periodo, ormai inutile ai fini del risultato: Indiana rallenta, Oklahoma accorcia per l'onore sul 108-91 con percentuali infime da tre (8/30) e le stelle in panchina. Si deciderà tutto lunedì, in gara-7, e i Thunder dovranno ritrovarsi: ha convinto solo Shai (21), con Williams a secco nella ripresa. Sei giocatori in doppia cifra, invece, per i Pacers: che schiaffo ai rivali, Toppin (20) e Nembhard (17) i top-scorer con Haliburton a quota 14. Indy sogna il primo titolo, Okc il primo dopo quello vinto come Seattle Supersonics (1979) e il cambio nome nel 2008: chi la spunterà?