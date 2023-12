Varese cerca conferme, Reggio Emilia non vuole fermarsi

STASERA IN CAMPO

La penultima di andata si apre alle 20:30 con l'anticipo di Masnago. I padroni di casa cercano continuità dopo il blitz di Pesaro, il gm della Unahotels Claudio Coldebella avverte: "Varese è un campo caldo"

Il successo di Pesaro con la prova fenomenale di Nico Mannion (26 punti in 27 minuti, col 66.7% da tre) ha riacceso l'entusiasmo a Varese che stasera è pronta ad accogliere il suo nuovo leader tecnico nella sua nuova casa.

Tra i protagonisti del successo di sabato scorso anche Sean McDermott: "Tornare alla vittoria dopo tante sconfitte consecutive è stato molto bello, ma la cosa migliore è stata la reazione che abbiamo avuto tra primo e secondo tempo; nella prima frazione non abbiamo giocato bene, ma nel terzo e nel quarto periodo siamo riusciti a risollevarci con una prestazione di sostanza che alla fine è valsa la vittoria".

Dall'altra parte Reggio Emilia che vive un buon momento di forma, ha appena staccato il pass per le Final Eight e non intende fermarsi qui, come conferma il GM Claudio Coldebella ai microfoni di SportMediaset: "L'ultima vittoria in casa, quella prenatalizia contro Sassari, è stata molto importante per noi perchè ci ha regalato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Era il primo obiettivo stagionale. Adesso ci aspetta una trasferta molto difficile, su un campo caldo come Varese. Loro hanno vinto bene a Pesaro, dovremo stare attenti alle loro qualità. Mi auguro sia una partita spettacolare".