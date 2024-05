Inter, la coreografia abbraccia tutto san Siro: spettacolo con la Lazio

Coreografia da lasciare a bocca aperta quella messa in scena dai tifosi dell'Inter prima del calcio d'inizio contro la Lazio: nell'ultima partita casalinga dell'anno del ventesimo scudetto, tutto lo stadio a 360° è stato protagonista con tricolori, il numero 20, le due stelle e la scritta Campioni d'Italia che ha coinvolto ogni settore dello stadio. In questa stagione sono stati 1.728.562 gli spettatori complessivi tra campionato (1.383.926), Champions League (281.117) e Coppa Italia (63.519) per una media stagionale di 72.023 (72.838 in Serie A con più di 70.000 spettatori a ogni partita).