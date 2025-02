Un nuovo play per Varese: ecco Elijah Mitrou-Long

La Openjobmetis annuncia un nuovo innesto: è il canadese (naturalizzato greco) Elijah Mitrou-Long, play classe '96. Il GM Maksim Horowitz lo ha presentato così: "Siamo molto contenti di portare Elijah a Varese. Si tratta di un giocatore che ha giocato in campionati di alto livello e quindi avrà un impatto importante per noi fin da subito. Siamo convinti che, grazie alle sue capacità, riuscirà a darci una grossa mano in difesa conoscendo già lo stile di gioco di coach Kastritis. Vogliamo portare a Varese giocatori che vogliano e possano combattere per le undici partite che rimangono e crediamo che Elijah abbia queste caratteristiche".